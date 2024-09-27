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Güncel
AA 27.09.2024 10:41

Küre Dağları'nda bozayı fotokapanla görüntülendi

Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla bozayı görüntülendi.

Küre Dağları'nda bozayı fotokapanla görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesince, Korunan Alanlar Ağı Parkları sertifikasına sahip 37 bin hektarlık milli parkta yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara 10 fotokapan yerleştirildi.

Bölgede devam eden çalışmalarda, ayıların milli parktaki davranış ve yaşam süreçleri takip edildi.

Milli parkta bir bozayının yiyecek araması ve elektrik direğinde sırtını kaşıması, fotokapan tarafından kaydedildi.

Öte yandan, yaban kedisi, su samuru, karaca, yaban domuzu gibi hayvanlar da daha önce fotokapanla görüntülenmişti.

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