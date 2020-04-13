Kızılcahamam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada salgınla kullanımı artan maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için ilçede 12 noktaya gri atık konteyneri yerleştirildiği belirtildi.

Önlemler kapsamında Aşağı Merkez Camii Önü, ilçe terminali, ilçe stadı, jeotermal tesisleri binası, Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzeri, Kasaplar Çarşısı, Yukarı Merkez Camii önü, Büyük Kaplıca, Ankara Caddesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Belediye hizmet binası önüne gri atık konteynerleri yerleştirildi.

Toplanan maske ve eldiven atıkları daha sonra 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürülerek uygun koşullarda bertaraf edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar virüsün yayılmasına engel olmak için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

Acar, şunları kaydetti:

"Kullanılmış maske ve eldivenler doğru şekilde bertaraf edilmezse virüsün yayılmasına neden olabilir. Bu son derece önemli bir konu. Belediye hizmet binamızda hem personelimiz hem de belediyeye gelmek durumunda kalan vatandaşlarımız için sık sık anons yaparak maske ve eldivenlerin mutlaka gri atık kutularına atılması yönünde uyarıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken gri atıklara sadece maske ve eldiven atılması gerekiyor. Atıklar her gün saat 18:00-20:00 saatleri arasında toplanacak."