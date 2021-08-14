Başkentin sembol mekanlarından Kuğulu Park'taki kuğu, kaz ve ördekler Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin veterinerleri Kuğulu Park'taki kanatlı hayvanların sağlık kontrollerini yaptı.

Parklardaki kuğu, kaz ve ördeklere periyodik sağlık taraması yapan veterinerler, hayvanların sürü hareketlerini, tüy, gaga, göz ve ayaklarını kontrol etti.

Başkentlilerin yakın temasta bulunduğu kuğuların bakımına özel önem veren veterinerler kuğulara koruyucu ilaç uyguladı.