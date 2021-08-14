Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuğulu Park'ın simgeleri sağlık kontrolünden geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çankaya Belediyesi veterinerleri, başkentlilerin zaman zaman yakın temasta bulunduğu kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramasını yaptı.
Başkentin sembol mekanlarından Kuğulu Park'taki kuğu, kaz ve ördekler Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından sağlık taramasından geçirildi.
Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin veterinerleri Kuğulu Park'taki kanatlı hayvanların sağlık kontrollerini yaptı.
Parklardaki kuğu, kaz ve ördeklere periyodik sağlık taraması yapan veterinerler, hayvanların sürü hareketlerini, tüy, gaga, göz ve ayaklarını kontrol etti.
Başkentlilerin yakın temasta bulunduğu kuğuların bakımına özel önem veren veterinerler kuğulara koruyucu ilaç uyguladı.
Etiketler: Ankara
Sıradaki Haber
Türk Kızılay, sel bölgesinde 66 binin üzerinde kişiye insani yardım ulaştırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz