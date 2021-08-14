Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 2 helikopter,10 arazöz ve 100 işçi yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın Kahramanmaraş
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