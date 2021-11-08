Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Atakent Mahallesi 4. Cadde'de iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çalışma başlattı.
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