Erzincan’da küçükbaş hayvanlara yönelik başlatılan aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2022 Yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Programı çerçevesinde küçükbaş hayvanlar aşılanıyor.

Veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenler ile hayvan hastalıkları ile mücadele sürdürülüyor.

Çalışmalar çerçevesinde 240 bin yeni doğan kuzu küpeleme işlemi ile kimliklerine kavuşurken veba aşısı (PPR) ile salgın hastalıklardan kurtuluyor.

Öte yandan Erzincan genelinde toplamda 591 bin olan küçükbaş hayvanların da tümü vebaya karşı aşılanırken, dişi hayvanlara ise brucella aşısı uygulanıyor.

2022 Yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Programı çerçevesinde aşılama çalışmalarına titizlikle devam eden Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalılarıyla etkin mücadele için işletme, köy ve ilçe merkezi aşılama oranın yüzde 80 olması gerektiğini belirtti.

Aşı etkenli anaflaktik şok ve yavru atma durumlarında ise hayvan tazminatlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödendiğinin de altını çizen ekipler, salgın hastalıklarla mücadelede aşının önemine değinerek çiftçilerin aşılama konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.