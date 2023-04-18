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Güncel
TRT Haber 18.04.2023 13:21

KPSS 2023 ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav takvimi...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2023 başvuruları ne zaman alınacak? 2023 KPSS Alan Bilgisi ne zaman? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak. 2023 KPSS sınav tarihleri...

KPSS 2023 ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav takvimi...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapılacağını söyleyen Ersoy, YKS'de depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.

2023 KPSS ne zaman yapılacak? 

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

2023 KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

2023 ÖSYM sınav takvimi için tıklayınız.

KPSS 2023 başvuru tarihleri ne zaman?

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları,16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

2023 KPSS geç başvuru günü ne zaman?

KPSS 2023 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapamayanlar 6-7 Haziran 2023 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.

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