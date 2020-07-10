KPSS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS-2020/1 tercih tarihi belli oldu...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih tarihleri belli oldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı.
KPSS-2020/1 temmuz ayında
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek." dedi.
Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.
KPSS ikinci tercihi ne zaman yapılacak?
KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.
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