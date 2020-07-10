Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ve Demirci ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ormanlık alana ekilmiş 348 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayakırıldık Mahallesi Söğütcük mevkisinde ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, alanda yaptıkları aramalarda boyları 50 santimetre ile 2 metre arasında toplam 273 kök Hint keneviri buldu.
Ayrıca, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvaalan Mahallesi'nde ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler yaptıkları aramada, ormanlık alana ekilmiş 75 kök Hint keneviri ele geçirdi.
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