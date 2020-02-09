Alınan bilgiye göre, Saçmalıpınar köyünde yaşayan Hüseyin Albayrak'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle itfaiye ekipleri, olay yerine güçlükle ulaştı.

İtfaiyenin gelmesini bekleyen köylüler, kar kütleleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

Köylülerin yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, ahırda hasara yol açtı.