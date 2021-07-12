Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köylerde mobil ekiplerle Covid-19 aşısı yapılıyor
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde mobil ekiplerle Covid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.
Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz mobil aşı ekipleri tarafından, ilçe köylerimizde planlaması yapılan Covid-19 mobil aşı uygulaması kapsamında vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor. İlçemizde yapılan aşı oranının artması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor'' ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kütahya
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