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Güncel
İHA 09.01.2024 11:55

Köse’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde birkaç gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Köse’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Almanya’da yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce ilçeye bağlı Övünce köyündeki evine gelen 60 yaşındaki Mustafa Tural’dan birkaç gün haber alamayan komşuları eve girdiğinde Tural’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen 112 Acil Servis’e bilgi veren köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri evde ve bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Tural’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ailesi de Almanya’da yaşayan 4 çocuk babası Tural’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından aynı köyde toprağa verildi. 

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