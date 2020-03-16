Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel çapta büyümeye davam ediyor. Dünya çapında hastalığa yakalananların sayısı 169 bini geçerken, yaklaşık 6 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de ise vaka sayısı 18’e yükseldi.

Koronavirüs için Türkiye’de yeni önlemler alınmaya başlandı.

15 Mart’ta umre ziyaretinden dönen yaklaşık 10 bin kişi Ankara ve Konya'da karantinaya alındı.

Peki karantina şartlarına uymamanın Türk Ceza Kanunu’na göre bir yaptırımı var mı?

Türk Ceza Kanunu’nun “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” bölümünde belirtilen maddeye göre karantina şartlarına uymayanlara cezai işlem uygulanabilir.

2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası

Karantina şartlarına uymayanlar için gerekli görüldüğü takdirde Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılabilir.

TCK’nın “Kamunun Sağlığına Karşu Suçlar” bölümünde “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlığı altındaki kanun maddesinin tam metni şu şekilde:

“MADDE 195. - (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “

“Tedbirlere her vatandaşın uyma zorunluluğu vardır”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs önlemleri ile ilgili yapılan basın toplantısında sorulan tedbirlere uymayanlara karşı yaptırım uygulanmasına yönelik soruya ilişkin şöyle konuştu:

“Bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanunu’nda o konuda da bir müeyyiye var. Bu hususla ilgili resmi makanların, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlere, kolluğun almış olduğu tedbirlere her vatandaşın uyma zorunluluğu vardır. Bu husus Türk Ceza Kanunu’nda da düzenlenmiştir.”