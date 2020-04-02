Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ömer Öğüt (50), boşalan meydanlardaki güvercinleri besliyor.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda güvercinlere yem veren Öğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle insanların pek sokağa çıkmadığını, bu nedenle sokak hayvanları ve güvercinlerin aç kalabileceğini belirtti.

Öğüt, "Şu günler hayıra en muhtaç olduğumuz zamanlar. Bu hayvanları sadaka niyetine beslemeliyiz. Sadaka belayı def eder. Ben bu düşünce ile hayvanları besliyorum." dedi.

Kocaeli'de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanıyor

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüs salgını sebebiyle besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hayvanseverlerle iş birliği yapan ekipler, onlara kuru mama yardımında bulunuyor.

Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmaması için hayvanseverlerin de desteği alınıyor.

İlçede, sokak hayvanlarının beslenmesi için birçok besleme noktası bulunurken ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.