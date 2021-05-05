Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda mutasyon, aşı takvimi ve aşı tedariği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, alınan tedbirlerin vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.