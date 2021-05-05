Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 16.30'da bir araya gelecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda mutasyon, aşı takvimi ve aşı tedariği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.
Ayrıca, alınan tedbirlerin vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.
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