Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor.

24 Ekim'de açıklanan verilere göre, son 24 saatte 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısı 4 bin 543'e yükselirken, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı da 161 oldu.

3 bin 678 hastanın sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 381 bin 596'ya yükseldi.

Bakan Koca açıklama yapacak

Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.