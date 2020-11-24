Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Manisa'da Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dazyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 35 AKU 705 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonrası durduruldu.
Araçta, çalıntı olduğu belirlenen koyun bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. (22) tutuklandı, A.A. (19) ve E.A. (28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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