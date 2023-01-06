Körfez Belediyesi’nin desteğiyle Körfez Halk Eğitim Merkezi’nin içine İlk Yardım Eğitim Merkezi açıldı. Merkezin açılışına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemiz için gerçekten güzel bir proje. Bizler de bu projenin hayata geçmesi noktasında her türlü desteği sağladık.

Temel ilk yardım becerilerini her bir vatandaşımız bilmeli ve öğrenmeli. Ülkemizde birçok insanın ilk yardım eğitimi eksikliğinden ve acil durumlarda uygulanan yanlış yöntemlerden dolayı birçok kişi sakat kalabilmekte veya ölebilmektedir.O yüzden ilk yardım önemli.

Panik değil ama ilk yardım kurtarır" dedi. Açılışta, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Kocakaya, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri de hazır bulundu.