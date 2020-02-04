Köyde oğlunun evinde yaşadığını oğlu ve gelininin kendisine baktığını kaydeden Solmaz, "Çok şükür iyiyim. Sadece işitme problemim var. Eşim, Hakk'ın rahmetine kavuşalı bayağı oldu. 5 çocuğum oldu 1 kızla,1 erkek evladım öldü. Hayatta 3 evladım var. En küçük oğlumun yanında yaşıyorum. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Kore Savaşı'nda yaşadıklarını da anlatan Solmaz, "Yaşımız ilerlese de gönlümüz, ülkemiz ve bayrağımızla beraberdir. Bu bayrağı kimseye indirtmeyiz. Bayrağımız uzaman o hain elleri kırarız. Bunları torunlarıma da anlatıyorum. Söz konusu vatan ve bayrak olunca, yeniden diriliyorum." ifadesini kullandı.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam ise Solmaz'a Türk bayrağı hediye etti.