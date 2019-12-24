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Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı24 Aralık 2019 Salı 09:31 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 09:32
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Himmet Ali Sarı (88) son yolculuğuna uğurlandı.
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bir süredir tedavi gören Kore gazisi Himmet Ali Sarı, için Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Jandarma Albay Erhan Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Gazi Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Birgi Mezarlığında defnedildi.
Kaynak: AA