Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, usta pedalcıların mücadelesine sahne olan yarışlarda Koramaz Vadisi ile Erciyes Dağı'nın bir arada yer aldığı eşsiz görüntüler objektiflere yansıdı.

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Erciyes AŞ, Spor AŞ, ORAN Kalkınma Ajansı, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Velo Erciyes ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle Koramaz Vadisi'nde yapıldı.

Türkiye, Japonya, Slovenya, Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerin yer aldığı 11 ülkeden 40 sporcunun katıldığı yarışlarda 23 Nisan'da Best High Altitude MTB Cup, 27 Nisan'da Velo Erciyes MTB CUP, 1 Mayıs'ta 2021 Mount Erciyes High Altitude MTB Cup XCO C2 ve 2 Mayıs'ta Erciyes MTB Cup XCO C1 etapları tamamlandı.

Kıyasıya yarışan usta pedalcılar, Melikgazi ilçesi Koramaz Vadisi Vekse Mahallesi’nde 4,6 kilometre uzunluğunda parkuru 7 kez turlayarak toplam 30 kilometre pedal çevirirken, yarışlarda Koramaz Vadisi ile Erciyes Dağı'nın bir arada yer aldığı muhteşem görüntüler objektiflere yansıdı.

Ayrıca yarışlar, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanarak, tüm dünyaya ulaştı.

Yarışlara, 25 Mayıs’ta Central Anatolia MTB Cup ve 26 Mayıs'ta Kayseri MTB Cup etaplarıyla devam edilmesi bekleniyor.