Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bıraktı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Jandarma ekiplerince kent genelinde birçok farklı noktaya mama, yem ve su konuldu.
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