Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar, Bayburt-Erzurum arasındaki D-915 karayolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'ni beyaza bürüdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Trafik ekipleri, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri, yavaş seyretmeleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.