Derbent'te kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Öte yandan Yunak ilçesinde ise kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle 14 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitimin saat 10.00'da başlayıp 16.00'da biteceği duyuruldu.