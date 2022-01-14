Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 07:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Y.Y'yi yakaladı.
Y.Y'nin bazı şehirlerde dolandırıcılık suçuna karıştığı, vatandaşları mağdur ettiği, 84 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Ankara
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