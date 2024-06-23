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Güncel
AA 23.06.2024 14:26

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amerliği ekipleri Akşehir'e uyuşturucu hap getirileceğini belirledi.

Ekipler belirledikleri aracı takibe aldı. Takibe alınan aracı D-300 üzerinde durduran ekipler araçta bulunan üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 515 kutu halinde 28 bin 840 adet uyuşturucu hap ile 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G, İ.D. ve A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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