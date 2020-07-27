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Konya'da yoldan çıkan otomobildeki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak devrilen otomobildeki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesi'nde alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Mokmahad Al-Vasel idaresindeki CA9458HP yabancı plakalı otomobil, Ankara-Aksaray kara yolu Kulu makası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Hosam Al-Khasan yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların üzerinden Ukrayna pasaportu çıktı.
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