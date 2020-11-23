Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerinin Karatay ilçesinde yaptığı çalışmalarda, 7 bin 620 uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ekiplerin, olayla bağlantılı olarak gözaltına aldığı 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.