Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerinin Karatay ilçesinde yaptığı çalışmalarda, 7 bin 620 uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Ekiplerin, olayla bağlantılı olarak gözaltına aldığı 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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