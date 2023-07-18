Konya’da uçurtma şenliği düzenlendi

Selçuklu Belediyesi, Sille Seyir Tepesi’nde çocuklar için etkinlik düzenledi.

Aileleriyle etkinlik alanına gelen çocuklar, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.

Etkinliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya AK Parti Milletvekili Mustafa Hakan Özer, belediye başkan yardımcıları, aileler ve çocuklar katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı uçurtma şenliğinin çok ilgi gördüğünü belirterek, bundan sonra şenliğin bir yıl içinde iki sefer yapılacağını kaydetti.

Pekyatırmacı, “Seyir Tepe zaten Konya’nın markası oldu. Konya'mızın en güzel izlenebildiği, seyredilebildiği mekan. Burada böyle çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerimizle birlikte olmaktan bizde çok mutluyuz" dedi.