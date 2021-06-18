Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafikte bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, trafikte çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Konya'da iddiaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde aracıyla seyreden O.G, aralarında husumet bulunan A.T. ve O.G. ile trafikte karşılaştı.
Araçlarından inen kişiler arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Yaralanan A.T. ve aynı araçtaki O.G, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli O.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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