Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.10.2023 22:54

Konya'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Nafiz K. idaresindeki Antalya'dan Beyşehir yönüne doğru seyir halinde olan araç, kaymakam virajı olarak adlandırılan bölgede yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkıp tarlaya devrilerek ters dönen araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ali K. ile Murat Ç. yaralanırken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
'Diyarbakır hasır bileziği', coğrafi işaretle tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
22:59
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı
22:58
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
22:45
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan ikinci oylamada da yeni başkan seçilemedi
22:39
Polonya'da "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yaptığı belirlenen kişi yakalandı
22:37
Avusturya, "insan kaçakçılığı" nedeniyle Çekya ile sınırlarını denetlemeye başladı
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
FOTO FOKUS
Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti
Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ