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Güncel
İHA 18.10.2023 22:34

Futbolcuları taşıyan otobüs alev alev yandı

Kocaelispor ile yaptığı hazırlık maçı sonrasında dönüş yoluna geçen Yalovaspor futbolcuları ölümden döndü. Seyir halindeki otobüsün motor kısmında çıkan yangın korkuturken, futbolcular yara almadan araçtan tahliye edildi.

Futbolcuları taşıyan otobüs alev alev yandı

Yangın, 130 Karayolu Karamürsel ilçesi Dereköy Işıklar mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Kocaelispor ile hazırlık maçı yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen Yalovaspor'un otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında başlayan yangını fark eden şoför aracı durdururken futbolcular otobüsten tahliye edildi. Alevlerin büyümesi ve zaman zaman yaşanan patlamalar neticesinde yangın yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

Futbolcuları taşıyan otobüs alev alev yandı

Alevlerin ve dumanların gökyüzüne ulaştığı yangın sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde yangını söndürdü.

Herhangi can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 

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