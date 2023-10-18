Zonguldak'ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde ana yola çıkan S.Ö. idaresindeki otomobile, E.K'nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımdan ana yola inen otomobile motosikletin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.