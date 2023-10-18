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Güncel
AA 18.10.2023 19:45

Erciş ve Gevaş'ta 30 noktaya plastik atık kutuları bırakıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Erciş ve Gevaş ilçelerinde 30 noktaya plastik atık kutuları bıraktı.

Erciş ve Gevaş'ta 30 noktaya plastik atık kutuları bırakıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Geri Dönüştür, Geleceği Değiştir" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik atıkların toplanması ve çevre farkındalığının oluşturulması amacıyla Erciş ve Gevaş ilçelerindeki 30 noktaya daha atık plastik kutuları bıraktı.

Dönüşümü sağlanan plastik atıkların geri kazandırılması amacıyla yürütülen çalışma ile gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

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