Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tarihi eser kaçırdıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemelerle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 73 gümüş sikke, 6 altın sikke, 1 altın bilezik, 2 vazo, 9 altın bileklik parçası olmak üzere toplam 91 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
Ayrıca 1 ruhsatlı tabanca, 2 şarjör ve 163 mermi bulundu.
Etiketler: Tarihi Eser
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