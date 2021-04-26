Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 73 gümüş sikke, 6 altın sikke, 1 altın bilezik, 2 vazo, 9 altın bileklik parçası olmak üzere toplam 91 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Ayrıca 1 ruhsatlı tabanca, 2 şarjör ve 163 mermi bulundu.

