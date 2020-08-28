Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında, farklı havzalardan Konya Kapalı Havzası'na su aktarılması, aynı zamanda enerji, sulama ve içme suyu olarak fayda sağlanması amacıyla geliştirilen projeler birer birer hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda yer alan, 116 metre yüksekliğe ve 361 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Bozkır Barajı'nın derivasyon tüneli girişi 27 Ağustos'ta kapatıldı ve baraj su tutmaya başladı.

Konya-Çumra 3. Merhale Projesi kapsamında inşa edilen Bozkır Barajı'nda depolanan sular önce Bağbaşı Barajı'na aktarılacak sonra da Mavi Tünel vasıtasıyla Konya'ya ulaşacak. Bozkır Barajı, eteğine inşa edilecek hidroelektrik santraliyle de yılda 35 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

"Suları Konya'ya ulaştıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da KOP'un ülkenin göz bebeği projelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Bozkır Barajı'nın devreye girmesiyle KOP'ta önemli bir aşama tamamlanmış oldu. 2015 yılında kilit tesislerimiz Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel'i tamamlayarak Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz'e dökülen sularını Konya'ya ulaştırdık. Şimdi Bozkır Barajı'nın sularını Konya'ya ulaştıracağız. Sonra sıra Afşar Barajı'na gelecek. 18 kilometrelik Hadimi Tüneli'ni tamamladığımızda Afşar Barajı'nın suları da yine Bağbaşı Barajı'na ve oradan da Konya'ya ulaşacak." ifadesini kullandı.

Yıldız, bu tesislerin tamamının büyük projeler ve yatırımlar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bağbaşı, Bozkır ve Afşar Barajları, Mavi Tünel ve Hadimi Tüneli, Hotamış depolaması, Apa-Hotamış İletim Kanalı, kanal üzerinde yer alan devasa sulama projelerinin tamamı 3. merhale projesinin birer parçası. Bu projeler ve saymadığım diğerleri bir araya gelerek KOP'u oluşturuyor. Böylece KOP sadece Konya için değil ülke için çok önemli mega bir proje olarak ortaya çıkıyor. Çünkü ülkenin en verimli topraklarından birini suluyor, çiftçiyi toprağına döndürüyor. İçme suyu olup musluklardan akıyor, enerji olup lambalarımızı aydınlatıyor."