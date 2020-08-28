Kaymakam Karaosmanoğlu, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Karaosmanoğlu'nun ziyaretlerine, İlçe Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sorumlusu Samet Bayir ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Doğan da eşlik etti.