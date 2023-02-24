Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 309 av tüfeği ele geçirildi
[arşiv haber , AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen iş yerine düzenledikleri operasyonda, 309 av tüfeği, 94 av tüfeği namlusu ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüpheli jandarma merkezine götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık Konya Silah Kaçakçılığı
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