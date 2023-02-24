10 gündür üretim yapan Uzundere Halk Eğitim Müdürlüğü yaralar sarılana dek üretimini sürdürecek.



Uzundere İlçe Kaymakamı Kübra Demirer Uzundere Halk Eğitim Müdürü Selahattin Özkaya ve Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz eşliğinde üretim atölyesinde incelemelerde bulundu.





Uzundere Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selahattin Özkaya, ''6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde zarar gören kardeşlerimize destek olmak, acılarını paylaşmak amacıyla Uzundere Halk Eğitimi Merkezi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliği, Uzundere halkımızın, eğitimcilerimizin, kursiyerlerimizin katkıları ile polar battaniye, çocuk pijama ve eşofman takımı dikimi yaparak deprem bölgesine gönderiyoruz.

Depremzede kardeşlerimizin sadece giyim değil her türlü ihtiyaçları karşılanıncaya kadar bu çalışmalarımız devam edecektir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz'' ifadelerinde bulundu.