Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 07:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobil kayalıklara çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kayalıklara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Konya'da Beyşehir-Antalya Karayolu Huğlu Mahallesi yakınlarında Nail Ü. idaresindeki 07 B 0859 plakalı otomobil seyir halinde iken yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Osman D, Meral D. ve Havva Ü. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi alındı.
Yaralılardan Meral D. ve Havva Ü. müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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