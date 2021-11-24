Covid-19'a yenik düşen Avşar'ın cenazesi, Paşa Camisi'ne getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Avşar'ın ailesi ve yakınları ile Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Şube Başkanı Ünal Akdoğan katıldı.