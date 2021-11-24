Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 07:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bilek Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğunu ileri sürülen 45 sikke yakalandı.
Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, sikkeleri Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim etti.
Etiketler: Gaziantep Tarihi Eser
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