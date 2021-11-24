Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bilek Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğunu ileri sürülen 45 sikke yakalandı.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, sikkeleri Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim etti.