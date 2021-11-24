İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro ekipleri, Gökay Kaplan'ın (48) Ata Sanayi Sitesi'nde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, cinayetle ilgili olarak D.Ş, kardeşi A.Ş. ve babaları İ.Ş'yi Kömürcü köyünde suç aletiyle birlikte yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gökay Kaplan, 15 Kasım'da Ata Sanayi Sitesi'nde husumetlisi D.Ş. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.