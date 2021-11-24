Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yemek programında, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede düzenlenen "Öğretmenden Öğretmene Gönülden Mektup" ve "Öğrenciden Öğretmene Gönülden Mektup" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Başarılı öğretmen ve öğrencilerin ödülleri, Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Çağırıcı, Öğretmenler Günü'nün her öğretmen için ayrı bir önemi bulunduğunu belirtti.

Çağırıcı, "Her öğretmenin öğretmenlik hayatında yaşam hikayesi vardır. Yaşam hikayeleri içerisinde en anlamlılarını yaşayanların buradaki öğretmenler olduğuna inanıyorum. Çünkü onlar özel insanlar, özel ilgi gerekiyor ve öğretmenlerimiz de onlara bir anne-baba şefkatiyle yaklaşıyor. Bu çalışmalar da başarılar getiriyor. Bunun için de sizleri ayrıca tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da her öğretmenin değerli olduğunu ancak özel eğitimle uğraşanların diğer öğretmenlerden birkaç kat daha değerli olduğunu kaydederek, "Çünkü anne-babaların bile zaman zaman sıkıntıya düştüğü anlarda siz sıkılmadan o çocuklarımızla yakından ilgileniyorsunuz. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.