Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da oğlu tarafından darbedilen kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Konya'nın Kulu ilçesinde oğlu tarafından darbedilen Mahmut Tümer, 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
6 Temmuz'da Yeni Mahalle'de 25 yaşındaki Salih Tümer, tartıştığı 72 yaşındaki babası Mahmut Tümer'i darbetti.
Darbeler sonucu yaralanan Mahmut Tümer, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Tümer, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Tümer'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.
Olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Tümer'in adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Konya
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