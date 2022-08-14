Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 22 yabancı uyruklu yakalandı
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 22 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.N. ve A.N'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 22 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen H.E, M.N. ve A.N. gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ve A.N. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kilis
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