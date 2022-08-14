Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Canberra havalimanında ateş açıldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Avustralya'nın Canberra havalimanında bir saldırgan çevresine ateş açtı.
Avustralya Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, olay havalimanının ana terminalinde yaşandı.
Olay üzerine havalimanı önlem olarak boşaltıldı. Olayda yaralanan olmadı.
Yetkililer havalimanında güvenliğin sağlandığını, saldırganın ise tutuklandığını duyurdu.
Etiketler: Avustralya
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