Çok Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.01.2024 19:11

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 ev ile 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 5 milyon 280 bin doldurulmuş makaron, 240 bin boş makaron, 3 bin 223 paket sigara, 58 kilogram tütün, 25 bin 250 sigara sarma kağıdı ile yaklaşık 50 litre kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir tankerde ise 32 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Akaryakıtın ait olduğu firmaya 3 milyon lira ceza kesildi.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:30
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:52
Emekli maaşlarına iyileştirme olacak mı?
18:11
Çanakkale'de yarın taşımalı eğitime ara verilecek
17:56
Yedikleri yemekten zehirlenen 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17:53
İspanya'da hastanelerde maske zorunluluğu getirildi
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ