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Güncel
AA 03.04.2024 15:11

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçesinde gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri, tabanca ile kozmetik ürün bulunduğu tespit edilen 9 iş yeri, 3 depo ve 2 eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 594 bin boş makaron, 18 bin 250 paket doldurulmuş sigara, 1200 paket gümrük kaçağı sigara, 124 kilogram nargile tütünü, 218 kilogram kıyılmış tütün, 18 sigara dolum, jelatinlime ve kompresör makinesi ile 5950 tıbbi ürün ele geçirildi.

Ereğli ilçesinde ise ekipler, şüphe üzerine arama yaptıkları bir tırın dorsesinde 18 tabanca buldu.

Operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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