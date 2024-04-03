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Güncel
AA 03.04.2024 15:07

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seçen Beyşehir'e elma bahçesini gezdi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Beyşehir'in İçerişehir Mahallesi'nde yer alan elma bahçesini ziyaret etti.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seçen Beyşehir'e elma bahçesini gezdi
[Fotograf: AA]

Seçen kendisine eşlik eden Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve beraberindeki idarecilerle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette bahçe sahibi Mustafa Ülke'den elma üretimi hakkında bilgi aldı.

Starking, Delicious ve Golden türü ürün veren elma ağaçlarının yer aldığı bahçeyi gezen Seçen, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi:

"Üretimin ve üreticinin yüz yılında güzel bir kapama bahçe tesisi yapan Beyşehirli üreticimize teşekkür ediyor, 'sen yeter ki üret' diyerek bizler de Türkiye yüz yılına katkı vermeye devam ediyoruz."

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